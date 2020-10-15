Свидетельства террора, совершенного в Гяндже ВС Армении, распространены в цифровых медиа

БАКУ /Trend/ - Видеоролик, подготовленный Генеральной прокуратурой Азербайджана на пяти языках - французском, испанском, немецком, русском и английском о теракте, совершенном вооруженными силами Армении в Гяндже, вызвал большой отклик мировой общественности, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Видеоролик о преступлениях, совершенных армянскими военными соединениями, подготовленный для информирования мирового сообщества, массово распространен в цифровых медиа.

В связи с данным видеороликом турецкий телеканал "Haber Global" подготовил сюжет и представил его общественности.

Представляем вашему вниманию этот сюжет.

(Текст: Кямаля Сеидова.)