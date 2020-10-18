Азербайджанцы Грузии провели акцию протеста (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Перед парламентом Грузии в Тбилиси прошла акция в знак протеста военных провокаций Армении, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Акция была организована азербайджанской, осетинской и украинской общинами Грузии и находящимися в эмиграции представителями правительства Абхазии.

Участники акции решительно осудили повторный ракетный обстрел Гянджи и других населенных пунктов Азербайджана армянскими вооруженными силами, во время которых погибли мирные жители, в том числе маленькие дети и женщины, были разрушены гражданские объекты.

Выступившие в ходе акции выразили поддержку справедливой борьбе Азербайджана за освобождение оккупированных территорий.

На акции собравшиеся скандировали лозунги "Карабах - это Азербайджан!" ,"Армения - террористическое государство!", "Азербайджан требует справедливости!" и др.

Участники акции в своих выступлениях особо подчеркнули обстрелы городов Гянджа и Мингячевир, гибель маленьких детей и женщин в Гяндже, призвали мировое сообщество не закрывать глаза на армянский террор.

Напомним, что армянская армия, грубо нарушающая гуманитарный режим прекращения огня, ночью 11 и 17 октября 2020 г. подвергла ракетным обстрелам второй по величине город Азербайджана - Гянджу, расположенный вдали от фронтовой зоны.

В результате ракетных ударов армянской армии разрушены многоквартирные здания в центре Гянджи, нанесен серьезный ущерб гражданским объектам. Во время обеих терактов погибли 23 и ранены 83 мирных жителя, городу нанесен колоссальный ущерб.

(Текст: Кямаля Сеидова.)