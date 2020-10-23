Все надежды Пашиняна втянуть Россию в карабахский конфликт оказались тщетными - российский политолог

БАКУ /Trend/ - Все надежды Пашиняна втянуть Россию в противостояние в рамках нагорно-карабахского конфликта оказались тщетными.

Об этом в пятницу сказал Trend глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский политолог Андрей Иванов, комментируя заявление Президента России Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" о том, что "такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно".

По словам Иванова, данным заявлением Владимир Путин фактически прямым текстом сказал, что Россия не будет мешать азербайджанской армии освобождать территорию своей страны.

«Это именно то, чего и следовало ожидать. Сейчас все крупные мировые державы будут ждать окончания конфликта, и согласятся на то положение дел, которое сложится. Самым лучшим вариантом все видят полное восстановление прочерченных на карте границ. Все надежды Пашиняна втянуть Россию в противостояние оказались тщетными, хотя они такими были изначально», - сказал он.

Иванов подчеркнул, что Москва всегда была наблюдателем и никогда не собиралась участвовать в данном конфликте.

(Автор: Наргиз Садыхова)