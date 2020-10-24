Ракета «Эльбрус» не способна наносить точный удар по цели - эксперт

БАКУ /Trend/ - Большинство снарядов тактико-ракетных комплексов, находящихся в арсенале ВС Армении, остались с советских времен, сказал в субботу Trend военно-политический обозреватель Рамиль Мамедли.

Он отметил, что большинство этих снарядов долгое времени хранилось на складах: «В этих складах не было необходимых условий для их хранения, поэтому они устарели и некачественные. Большая часть снарядов, выпускаемых из ракетных комплексов «СКАД» с тактическим названием «Эльбрус» не достигают цели. Они не то чтобы не долетают, но даже и не разрываются при падении. Ракеты «Эльбрус» произведены в 60-х годах прошлого века и за прошедшие 60 лет эффективность этих ракет не такая уж высокая».

(Текст: Кямаля Сеидова.)