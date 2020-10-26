Использовать миротворческие усилия третьих государств в урегулировании карабахского конфликта не стоит - грузинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Использовать миротворческие усилия третьих государств в урегулировании нагорно-карабахского конфликта не стоит, данный конфликт должен быть решен сугубо между Арменией и Азербайджаном.

Об этом Trend сказал профессор Сухумского государственного университета, историк Гурам Мархулия.

По словам эксперта, если Армении дать фору, она начнет претендовать и на земли Грузии.

«Армяне имеют такое же отношение к Джавахети, как тулуп из меха белого медведя к жителям экваториальной Африки. К тому же, что значит Джавахк? Это историческая территория Грузии называется Джавахети, а не Джавахк”, - сказал Мархулия.

Профессор Сухумского государственного университета, отметил, что в последние дни Армения за счет различных провокаций стремится представить Азербайджан как агрессора.

«Армянская сторона старается бомбить города, не имеющие никакого отношения к оккупированным территориям. Мы уже видим, что Армения в кризисе и поэтому ее руководство постоянно стремится вовлечь в конфликт Россию и некоторые другие страны, просит их о помощи», - сказал Мархулия.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)