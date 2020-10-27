Армия Азербайджана близка к тому, чтобы рассечь войска Армении в Карабахе на две части – российское издание

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская армия на фоне заявлений армянской стороны о том, что «она будет стоять до конца», продолжает продвижение в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает Trend во вторник со ссылкой на topwar.ru.

Публикуемые из зоны конфликта свежие сводки говорят о том, что азербайджанским войскам удалось вклиниться вглубь обороны противника на юго-западном направлении.

Таким образом, впервые с начала новой стадии вооружённого конфликта азербайджанские войска столь близки к тому, чтобы рассечь группировку армянских войск в Карабахе на две части. Если этот военный маневр будет доведён до конца, то у войск в Нагорном Карабахе коммуникационная возможность останется только через территорию Армении.