Армия Азербайджана близка к тому, чтобы рассечь войска Армении в Карабахе на две части – российское издание
БАКУ/Trend/ - Азербайджанская армия на фоне заявлений армянской стороны о том, что «она будет стоять до конца», продолжает продвижение в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает Trend во вторник со ссылкой на topwar.ru.
Публикуемые из зоны конфликта свежие сводки говорят о том, что азербайджанским войскам удалось вклиниться вглубь обороны противника на юго-западном направлении.
Таким образом, впервые с начала новой стадии вооружённого конфликта азербайджанские войска столь близки к тому, чтобы рассечь группировку армянских войск в Карабахе на две части. Если этот военный маневр будет доведён до конца, то у войск в Нагорном Карабахе коммуникационная возможность останется только через территорию Армении.
Армия Азербайджана близка к тому, чтобы рассечь войска Армении в Карабахе на две части – российское издание
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Армия Азербайджана близка к тому, чтобы рассечь войска Армении в Карабахе на две части – российское издание
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