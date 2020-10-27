Если руководство Армении действительно хочет мира, то пусть приступает к выводу войск из оккупированных территорий Азербайджана – глава МИД

БАКУ /Trend/ - Наша главная цель - положить конец оккупации территорий Азербайджана и восстановить территориальную целостность нашей страны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью журналу «Национальная оборона» сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Армения захватила эти территории и отказывается их освобождать. Мы вели переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ОБСЕ с 1992 года, то есть 28 лет, и всегда подчеркивали нашу приверженность этому формату.

К сожалению, по сей день мы так и не увидели проявлений конструктивного подхода с армянской стороны. Армения отвергла резолюции СБ ООН, решения ОБСЕ и других организаций. Руководство Армении затягивало переговорный процесс всеми правдами и неправдами, отказываясь от уже достигнутых договоренностей за столом переговоров и устраивая регулярные вооруженные провокации в зоне конфликта. Такое положение дел не могло продолжаться вечно.

Хочу подчеркнуть, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Мы не нарушаем границ, не ведем против нее военные операции. Вооруженные Силы Азербайджана действуют исключительно на территории Азербайджана, в рамках международно-признанных границ нашей страны. Наши действия опираются на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону, на фундаментальные нормы и принципы международного права.

Вновь повторю, что главный принцип, главная цель азербайджанской стороны – прекращение оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики, как это предусмотрено резолюциями СБ ООН и решениями ОБСЕ. Если руководство Армении действительно хочет мира, то пусть приступает к выводу войск из оккупированных территорий Азербайджана», - сказал глава МИД.