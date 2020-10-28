ВС Армении отступили, неся потеря - минобороны

БАКУ /Trend/ - В течение дня 27 октября и в ночь на 28 октября подразделения вооруженных сил Армении, не соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены, и он отступил, неся потери.

В результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые. Уничтожены несколько единиц боевой техники врага. В результате нанесения артиллерийскому подразделению противника урона огнем были уничтожены его пушки и снаряды на огневой позиции.

Стало известно, что значительное сокращение количества автомобильной техники противника создало проблемы с поставкой продовольствия, вооружения и боеприпасов подразделениям на передовой.