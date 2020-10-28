Ракетная атака на Барду является преступлением против человечности - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, в очередной раз грубейшим образом нарушив режим гуманитарного прекращения огня, вновь подвергли город Барду ракетным обстрелам из установок "Смерч".

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

Подчеркивается, что в результате атаки погибли не менее 14 гражданских лиц.

"Это преступление против человечности!" - говорится в публикации.

(Текст: Турал Гараджаев)

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