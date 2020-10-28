БАКУ /Trend/ - Армения отказывается продвинуться в решении нагорно-карабахского конфликта, пока не получит желаемого, а именно - сохранения при себе Нагорного Карабаха, сказал Trend в среду военный эксперт из США Бенджамин Миник.

«В Армении националистический менталитет. Согласно данному факту, по своим причинам, они считают, что имеют претензии на Нагорно-Карабахский регион», - сказал Миник.

По его словам, Армения не намерена использовать прекращения огня для чего либо другого, кроме возможности восстановить силы.

«У Азербайджана есть исторические документы, подтверждающие их правоту в вопросе данного конфликта. У Армении же есть только собственное желание факт того, что они контролировали территорию в качестве оккупационной силы», - сказал Миник.

Он также подчеркнул, что очевидно Азербайджан хочет мира, однако Армения не проявляет того же стремления и тому есть много причин.

"В этом случае Армения отказывается сдвинуться с места, пока она не добьется желаемого", - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова)