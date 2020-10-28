Армения несет ответственность за гибель мирного населения Азербайджана - администрация президента Турции
БАКУ /Trend/ - Армения несет ответственность за гибель мирного населения Азербайджана в городе Барда, который подвергся ракетному обстрелу. Об этом сказали Trend в среду в администрации президента Турции.
В администрации президента Турции отметили, что подвергая варварскому ракетному обстрелу гражданских лиц, Армения совершает военные преступления.
«Мировое сообщество немедленно должно осудить Ереван и пока не поздно остановить Армению»- сказали в администрации.
В администрации также отметили, что Анкара как и ранее, до последнего с братским Азербайджаном и всеми возможностями окажет ему поддержку.
Отметим, что сегодня около 13:00 часов ВС Армении подвергли ударам кассетными бомбами райцентр Барды – многолюдную территорию, где расположены торговые объекты.
Гражданским инфраструктурным объектам и транспортным средствам города Барда нанесен крупный ущерб.
Число погибших в результате ракетного удара Армении по Барде достигло 21, ранено около 70 человек.