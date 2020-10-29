Я уверен, что Азербайджан отомстит за Барду - представитель религиозного лидера Ирана

БАКУ /Trend/ - Я уверен, что Азербайджан отомстит за атаку на Барду.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении представителя религиозного лидера Ирана Сейида Гасана Амили в связи с ракетным обстрелом азербайджанского города Барды.

Амили подчеркнул, что коварные оккупанты подвергли ракетному обстрелу город Барду, в результате чего 21 человек был убит, свыше 70 получили ранения.

"Кадры этих преступлений вызывают возмущение у каждого, кто имеет совесть. К сожалению, международные круги по-своему оценивают жизнь людей и не придают значения жизни мусульман.

Исходя из религиозного и человеческого долга, я осуждаю это преступление, выражаю соболезнования народу Азербайджана, в частности семьям людей, ставших жертвами беспощадного ракетного обстрела", - добавил Сейид Гасан Амили.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)