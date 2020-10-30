На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили урегулирование карабахского конфликта (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и «Вестника Кавказа», азербайджанские и российские эксперты поговорили том, почему попытки дипломатического урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе оказались бесплодными.
В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, заместитель главного редактора портала Milli.az Эльчин Алыоглу, главный редактор Day.az Эмин Алиев и военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
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