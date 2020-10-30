На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты осудили обстрел ВС Армении мирного населения Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и «Вестника Кавказа», азербайджанские и российские эксперты поговорили о том, какие цели преследует Армения, обстреливая мирное население Азербайджана.
В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие: ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, директор экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, военный эксперт, правовед-процессуалист Олег Кузнецов и военный эксперт, полковник в отставке Шаир Рамалданов.
Лента новостей
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты осудили обстрел ВС Армении мирного населения Азербайджана (ВИДЕО)
Азербайджан ведет отечественную войну на своей территории, нас никто не остановит - председатель русской общины (ФОТО)
Уничтожены еще две РСЗО «Смерч» ВС Армении, обстрелявшие Барду и Тертер - Минобороны Азербайджана (ВИДЕО)
Президент Туркменистана выступил с видеообращением на Международном форуме по Северному Экономическому сотрудничеству
Обстрелы Барды со стороны ВС Армении - вопиющее преступление против человечности - российский политолог
Президент Ильхам Алиев поручил расследовать ущерб, нанесенный Азербайджану Арменией - Хикмет Гаджиев
Араик Арутюнян и другие высокопоставленные армянские "чиновники" объявлены в международный розыск - Кямран Алиев
SOS Children's Villages International выступила с гуманитарным призывом поддержать детей и семьи в Азербайджане в ходе карабахского конфликта
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 9 сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов
В результате армянских обстрелов погиб 91 человек, включая 10 детей и 27 женщин - генпрокурор Азербайджана
Заявления Amnesty International и Human Rights Watch вновь подтвердили, что Армения нарушает правила ведения войны - юрист
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО)
Глава Центробанка Азербайджана заявил о незначительном негативном влиянии COVID-19 на банковский сектор
Азербайджан сумел освободить ряд прилегающих к Карабаху районов от оккупации Армении - Washington Post
Парламент Азербайджана поблагодарил Нацассамблею Пакистана за резолюцию, осуждающую армянскую агрессию