На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты осудили обстрел ВС Армении мирного населения Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и «Вестника Кавказа», азербайджанские и российские эксперты поговорили о том, какие цели преследует Армения, обстреливая мирное население Азербайджана.

В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие: ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, директор экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, военный эксперт, правовед-процессуалист Олег Кузнецов и военный эксперт, полковник в отставке Шаир Рамалданов.