ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня на госгранице с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе из минометов и стрелкового оружия, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сегодня с 01:08 до 08:10 позиции азербайджанских воинских подразделений, расположенных в Товузском и Агстафинском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского района Армении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)