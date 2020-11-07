Любые угрозы и преследования в отношении тех, кто говорит правду о Карабахе недопустимы и должны быть зафиксированы – израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Любые угрозы и преследования в отношении тех, кто открыто и правдиво высказывается относительно происходящего в Нагорном Карабахе недопустимы и являются уголовно наказуемыми.

Об этом, сказала Trend израильский эксперт, юрист, медиатор, дипломат, общественный деятель

Натаван Рашидова-Кацман.

Как отметила эксперт, она сама также подвергается угрозам со стороны армян.

По её словам, в конце октября, после выхода очередных статей в информационных агентствах, ей поступили звонки с угрозами для жизни.

«Незнакомец говорил на русском языке, в весьма категоричной и неприятной форме, попытался обсудить со мной то, что меня ждет в будущем», - сказала она.

Кацман сообщила, что по этому поводу уже подана соответствующая жалоба в полицию, открыто уголовное дело и начато расследование. Эксперт подчеркнула, такие противоправные деяния будут жестко пресечены по всей строгости закона, с привлечением соответствующих государственных структур.

Очевиден тот факт, что данные действия со стороны армянских сил направлены на то, чтобы запугать людей, которые открыто и правдиво высказываются о военных преступлениях армянского режима, происходящих в Карабахе, или выражают своё мнение в качестве экспертов по поводу международных норм, которые армяне грубо нарушают.

«Подобными угрозами армянские силы еще раз доказывают свою звериную террористическую сущность. Угрожать жизни человека, попирая основные права на жизнь, свободу слова и мысли, просто недопустимо и преступно», - заявила Рашидова-Кацман.

По словам эксперта, каждый, кто подвергается таким нападкам и угрозам, обязательно должен фиксировать это в соответствующих государственных структурах, чтобы данные преступления не оставались безнаказанными.

«Нужно говорить об этом, бояться этого не нужно. И обязательно должен быть дан соответствующий законный ответ», - сказала она.

По мнению Кацман, армянское руководство нарушает нормы международного права, нанося вооруженные удары по гражданским лицам, детям, женщинам и пожилым людям, а также привлекая детей и женщин к боевым действиям.

Кроме того, представители армянской диаспоры занимаются преследованием инакомыслящих людей по всему миру - это факт.

«Это не первый случай, и думаю - не последний. Насколько мне известно, я не первая сталкиваюсь с такими угрозами», - сказала эксперт. Таким образом, армянские силы выплескивают свою ненависть и безысходность от сокрушительного поражения перед победоносной армией Азербайджана и азербайджанскими дипломатами.

(Редактор: Наталья Кочнева)