Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе - минобороны
БАКУ /Trend/ - Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Начиная с ночи с 7 ноября до 05:00 утра 8 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении.
Лента новостей
В ходе проекта АМИ TREND - телемоста «Баку-Стамбул» - обсудили двойные стандарты Запада против Азербайджана и Турции (ВИДЕО)
Албанская церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж капитально отреставрирована Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
Для подавления огневых точек армянских ВС азербайджанская армия принимает меры только в пределах наших границ - Анар Эйвазов
Подозрения в связи с нападением на почетное консульство Азербайджана в Харькове ложатся на армянские террористические организации - Хикмет Гаджиев
Правительство Азербайджана готово предоставить армянской общине Карабаха хорошие условия для жизни - помощник Президента
Все церкви и мечети на освобожденных от оккупации землях Азербайджана будут отреставрированы - помощник Президента (ФОТО)
В 2020 году в Туркменистане будут посажены 25 миллионов саженцев деревьев, в честь 25-летия нейтралитета страны (ФОТО)
16-летний подросток, погибший в результате ракетного обстрела армянскими ВС Бардинского района (ФОТО/ВИДЕО)
Армения, берущая на прицел мирное население Азербайджана, продолжает свою преступную деятельность - МИД
Армения не прекращает совершать преступления против мирного азербайджанского населения - помощник Президента (ФОТО)
На плечи азербайджанских военнослужащих легла священная миссия по освобождению Родины от захватчиков - заслуженный артист Таир Эйнуллаев
Отношения между Азербайджаном и Ираном носят дружественный и добрососедский характер – Милли Меджлис
Пакистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском конфликте - посол (ФОТО)
Очень трогательный жест! Бразильский мальчик перед сном молится за азербайджанский народ и солдат (ВИДЕО, ФОТО)
Беседа Бахрама Багирзаде с Низаром Мамедовым: Эмоции искусства освобождения - для нас это Отечественная война! (ФОТО)
Политические и экономические отношения между Азербайджаном и Чехией находятся на высоком уровне - спикер Милли Меджлиса
Ожидаемое влияние Отечественной войны на удовлетворенность населения жизнью – тема обсуждения в UNEC (ФОТО)
Под управлением дирижера Эйюба Гулиева в Москве состоится открытие и закрытие Международного конкурса "Щелкунчик"
Любые угрозы и преследования в отношении тех, кто говорит правду о Карабахе недопустимы и должны быть зафиксированы – израильский эксперт
В Туркменистане ведется работа над интеграцией национальной платежной системы в мировой финансовый рынок