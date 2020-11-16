Азербайджан еще раз доказал свою приверженность общечеловеческим ценностям – правительство Турции

БАКУ /Trend/ - Предоставив Армении дополнительные 10 дней на освобождение Кельбаджара, Азербайджан в очередной раз доказал свою приверженность общечеловеческим ценностям.

Об этом сказали Trend в понедельник в правительстве Турции.

Было отмечено, что Анкара по-прежнему поддерживает братский Азербайджан и все его шаги по решению нагорно карабахского конфликта.

Напомним, что 15 ноября помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сказал, что Армения передала через Россию просьбу продлить срок освобождения Кельбаджарского района до 25 ноября, и Азербайджан дал свое согласие на это.

Он подчеркнул, что график по передаче Агдама и Лачина не изменился - до 20 ноября и до 1 декабря соответственно.

(Редактор: Натаван Эфендиева)