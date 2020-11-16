Путин рассказал Макрону о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе

БАКУ/Trend/ - Президент РФ Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и развертывании там российского миротворческого контингента. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Владимир Путин информировал о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, позволивших остановить кровопролитие и избежать новых жертв, а также о развертывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Отмечено, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры подчеркнули, что в Нагорном Карабахе необходимо решить неотложные гуманитарные вопросы, связанные в том числе с возвращением беженцев в места постоянного проживания, обеспечением условий для нормальной жизнедеятельности населения, восстановлением инфраструктуры, сохранением христианских храмов и монастырей. "В этой связи президент России сообщил о создании российского центра гуманитарного реагирования", - отметили в Кремле.

Путин и Макрон также выразили "готовность к координации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США".