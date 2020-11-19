Армяне использовали в боях в Карабахе ракетомёты, применяемые террористами (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Армяне использовали в боях кустарные ракетомёты, которые используют террористы.

Об этом сказал сотрудник Национального агентства по разминированию территорий (ANAMA) Муса Мамедов, сообщает в четверг из Физули корреспондент Trend.

Он отметил, что эти установки использовали в конфликтах на Ближнем Востоке такие террористические организации, как ИГИЛ, РКК: "Снаряды производились кустарным способом. В настоящее время российской стороной производятся такие ракеты типа "M-24F", которые, в основном, бывают двух модификаций - дальностью 7 и 11 км с разрывной силой 18 и 27 кг соответственно. Однако дальность полета кустарно изготовленных ракет была увеличена до 18 км, а взрывчатое вещество - до 40 кг, чтобы были нанесены большие разрушения. Этими ракетами ВС Армении нанесли многочисленные удары по населенным пунктам Азербайджана, во время которых погибли мирные жители и был нанесен большой ущерб инфраструктуре".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)