Армянское варварское мышление и средневековое не сравнимы - Байрам Гулиев

БАКУ /Trend/ - В средние века было обычаем полное уничтожение городов и сел, сказал в субботу Trend завотделом теории и методологических проблем истории науки Института истории наука НАНА Байрам Гулиев.

По его словам, следы полного разрушения можно увидеть и в освобожденных городах Агдаме, Физули и Джабраиле.

Ученый напомнил, что в былые времена сильные империи, переходя в наступление, стирали с лица земли города, если там возникали протесты: «Но если на оккупированных территориях протестов не было, то они не разрушались. Речь идет не о современном имперском мышлении, а о сегодняшних армянах, которые создали себе государство за счет азербайджанских земель. Это говорит о том, что армянское варварское мышление и средневековое не сравнимы.

Гулиев отметил, что армяне не просто разрушили в Агдаме инфраструктуру, населенные пункты, но и Дом чая, относительно недавно построенный, и Музей хлеба, отличающийся своей уникальностью в мире, уничтожили много средневековых исторических памятников.

Ученый подчеркнул, что в Агдаме не осталось ни одного уцелевшего памятника: «Джума мечеть в Агдаме, которая столько лет оставалась неухоженной и использовалась не по назначению, была построена примерно в 1868-1870 гг. Кербелаи Сафиханом Гарабаги: «Религиозный памятник имеет присущую мечетям карабахского региона организацию внутреннего пространства — членение каменными колоннами на двухэтажные галереи и использование купольного перекрытия. Здание мечети построено из камня, а минареты – из кирпича. Сейчас фасад мечети находится в разрушенном состоянии. Среди исторических памятников, принадлежащих Агдаму и разрушенных армянами, были и албанские памятники. Армяне трубят на весь мир, что якобы азербайджанцы уничтожат христианские памятники в Карабахе. И, к сожалению, представители интеллигенции ряда стран, поддерживают это. На это можно сказать, что у нас сохранена история христианства, в частности христианские албанские святилища, которые находятся не только в Карабахе. В северных и западных районах Азербайджана можно встретить сотни таких памятников. Как армяне, так и те, кто поддерживает их в этом вопросе, не имеют никакого права учить о христианстве и о том, как беречь христианские памятники».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)