Обнародованы данные по сфере здравоохранения Кельбаджара до оккупации

БАКУ /Trend/ - TƏBİB обнародовал статистику по сфере здравоохранения ныне освобожденного Кельбаджарского района Азербайджана до оккупации, сообщает в четверг Trend со ссылкой на TƏBİB.

Так, до армянской оккупации в районе действовали одна центральная больница, одна детская больница, 7 сельских больниц, 75 медицинских пунктов, 23 амбулаторных центра, а также 9 аптек.

«Кельбаджарский район называли «зеленой аптекой». Только в санаториях №№ 1 и 2 общесоюзного значения, которые функционировали в поселке Истису, ежегодно отдыхали и лечились 50 тысяч человек. В Кельбаджар вновь возвращается жизнь», - говорится в сообщении.

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район.

(Текст Кямаля Сеидова)