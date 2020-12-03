Россия надеется, что миссия ЮНЕСКО скоро прибудет в Карабах для оценки сохранности христианских и мусульманских святынь

БАКУ/Trend/- Россия надеется, что эксперты ЮНЕСКО в скором времени прибудут в Нагорный Карабах для оценки сохранности христианских и мусульманских святынь. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассчитываем, что миссия, которая подготовлена в сотрудничестве с армянской и азербайджанской сторонами при участии авторитетных международных НПО - партнеров ЮНЕСКО в области охраны и защиты памятников, в ближайшее время сможет прибыть на место и дать объективную оценку ситуации", - отметила дипломат.