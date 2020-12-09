Немецкий телеканал ZDF показал сюжет из освобожденных от оккупации Агдама и Физули (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Немецкий телеканал ZDF показал сюжет из освобожденных от оккупации Агдамского и Физулинского районов Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, корреспондент телеканала в Карабахском регионе Йорг Бразе говорит, что Азербайджан недавно вернул себе территорию, потерянную в 1990-х годах. Пообщавшись с местными жителями Агдамского и Физулинского районов, корреспондент сообщает, что в регион возвращается все больше и больше азербайджанцев. Один из этих жителей, Гамлет Ибрагимов, принимавший участие в Первой Карабахской войне, рассказывает о зверствах, совершенных армянами в этих районах, и о ходе Отечественной войны. Со словами "В этот раз победили мы" Гамлет с гордостью показывает два армянских танка, взятых в качестве трофея. Нынешнее удовлетворение Гамлета, который двадцать восемь лет назад воевал против армян в Карабахе и завершил войну безуспешно, очевидно. Он говорит: "Смотрите, даже снаряды остались. Мы взяли танки вместе со снарядами. Армяне убежали, бросив все, что у них было".

В репортаже показываются руины города Агдам. Центр города Агдам, одного из трех районов, взятых под контроль Азербайджаном без боя в рамках соглашения, производит впечатление "города-призрака". Это территория, оккупированная Арменией в 1993 году, разграбленная после ухода местного населения и до сих пор остававшаяся необитаемой. Этот город еще называют "Хиросимой Кавказа".

В сюжете говорится, что чувство гордости переполняет и Марьям Исмайлову, жительницу города, вернувшуюся через 27 лет. Она показывает район, в котором жила, с минарета мечети и говорит, что ее дом был полностью разрушен. По словам Исмайловой, единственное сохранившееся здание в городе - мечеть. Со слезами на глазах она говорит, что раньше Агдам был очень красивым городом, но теперь от этой красоты не осталось и следа. Жительница Агдама подчеркивает, что когда армяне напали на город, агдамцы не смогли ничего забрать, они пытались спасти свои жизни, оставив там все свое имущество. Ее брат и муж получили ранения и пропали без вести, до сих пор от них нет никаких известий. И это всего лишь двое из тысяч пропавших без вести. "Почему нас тогда убивали, в чем был виноват мой муж? Мой сын показывает мне видео, на котором армяне убивают военнопленных. Откуда мне знать, может моего мужа пытали и убили таким же образом?", - говорит Исмайлова.

В репортаже сообщается, что в Физули, еще одном "городе-призраке", Гамлет, прогуливаясь по руинам разрушенной мечети, показывает немецким журналистам место, где в свое время находилась Физулинская мечеть, сопоставимая по размерам с Агдамской, а также остатки минарета мечети. Минарет этой мечети был такой же высоты, что и минарет Агдамской мечети. Но армяне его разрушили. Физулинская мечеть была большой, но вот результат того, что было сделано с ней, не осталось и камня на камне", - говорит Гамлет.

Он также добавляет, что, как и сказал Президент Азербайджана, армяне могут жить с нами в нашей стране как граждане нашего государства под нашим флагом и с нашими паспортами.

В завершение корреспондент отмечает, что боль войны все еще свежа и вокруг много разрушений.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)