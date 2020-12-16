Минская группа ОБСЕ фактически перестала существовать – российский политолог

Нагорно-карабахский конфликт 16 декабря 2020 09:25 (UTC+04:00)
Минская группа ОБСЕ фактически перестала существовать – российский политолог

БАКУ /Trend/ - Мы все отлично понимаем, что Минская группа ОБСЕ фактически перестала существовать.

Об этом сказал Trend в среду глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский политолог Андрей Иванов, комментируя вопрос неэффективности Минской группы ОБСЕ.

Российский эксперт подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт разрешен, и сейчас все переговоры надо вести в конструктивном русле, а не так, как они шли последние три десятилетия.

"Сейчас есть возможность для того, чтобы решать чисто гуманитарные вопросы. Вопросы обустройства людей, возвращения беженцев, восстановления населенных пунктов. Но уже не статуса Нагорного Карабаха, и в этом как раз большая заслуга азербайджанской армии", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева)

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