Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня - Минобороны

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана опровергло распространенную в армянских СМИ информацию о нарушении азербайджанской армией режима прекращения огня, в результате которого якобы был ранен армянский военнослужащий.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы Минобороны, полковник Вагиф Даргяхлы.

Он отметил, что азербайджанская армия привержена соблюдению трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года: " Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня".

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)