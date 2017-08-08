В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Туркменистана (ФОТО)

8 августа 2017 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялась церемония официальной встречи Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, находящегося с официальным визитом в Азербайджане.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Туркменистана был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Туркменистана.

Прозвучали государственные гимны Туркменистана и Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и Президент Гурбангулы Бердымухамедов обошли строй почетного караула.

Президент Туркменистана поприветствовал азербайджанских солдат.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Президенту Гурбангулы Бердымухамедову, члены делегации Туркменистана – Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты Азербайджана и Туркменистана сфотографировались для официального фото.

Azernews Newspaper
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