Гурбангулы Бердымухамедов: Приверженность к дальнейшему расширению туркмено-азербайджанского диалога отвечает интересам двух народов

18 октября 2017 19:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в среду поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

"От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично мне доставляет большое удовольствие направить Вам и в Вашем лице всему братскому народу Вашей страны сердечные поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Отрадно отметить существующий высокий уровень отношений между Туркменистаном и Азербайджаном, которые постоянно крепнут и развиваются по различным направлениям, включая политическую, торгово-экономическую, социальную, культурно-гуманитарную и другие сферы. Неизменная приверженность наших стран к дальнейшему расширению туркмено-азербайджанского межгосударственного диалога отвечает интересам двух народов", - говорится в послании.

Гурбангулы Бердымухамедов пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья и больших успехов, народу Азербайджана - мира и благополучия.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев наградил Низами Надирова и Шаитдина Алиева орденом «За службу Отечеству»
Политика 19:47
Президент Ильхам Алиев принял участников заседания Совета командующих погранвойсками СНГ (ФОТО)
Политика 18:29
Глава Туркменистана поздравил новоизбранного президента Кыргызстана
Туркменистан 15:41
Президент Ильхам Алиев: К странам-членам программы "Восточного партнерства" должно проявляться одинаковое отношение (ФОТО)
Политика 11:27
Президент Ильхам Алиев: Существуют хорошие возможности для инвестирования стран Персидского залива в Азербайджан (ФОТО)
Политика 10:31
В адрес Президента Азербайджана поступают поздравления по случаю Дня государственной независимости
Политика 17 октября 20:37
ОАО "Азеркосмос" выведено из подчинения минтранспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Политика 17 октября 19:51
В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Гара Гараева
Политика 17 октября 18:10
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Греции (ФОТО)
Политика 17 октября 15:54
В Туркменистане открыли первый гольф-клуб
Туркменистан 17 октября 13:38
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Кыргызстана
Политика 16 октября 22:58
В Женеве прошла встреча президентов Азербайджана и Армении (ФОТО)
Политика 16 октября 14:36
Туркменистан активизирует деятельность государственной товарно-сырьевой биржи
Бизнес 16 октября 13:04
Президент Ильхам Алиев назначил председателей ряда судов первой инстанции
Политика 14 октября 16:42
В Азербайджане назначены судьи в ряд судов первой инстанции
Политика 14 октября 16:41
Глава Туркменистана поручил увеличить экспорт углеводородов
Туркменистан 14 октября 09:09
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит важный вклад в безопасность, стабильность, развитие и сотрудничество в регионе
Политика 13 октября 23:40
В Азербайджане сменился орган, ответственный за обеспечение прозрачности в добывающей промышленности
Экономика 13 октября 18:31