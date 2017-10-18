Гурбангулы Бердымухамедов: Приверженность к дальнейшему расширению туркмено-азербайджанского диалога отвечает интересам двух народов

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в среду поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

"От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично мне доставляет большое удовольствие направить Вам и в Вашем лице всему братскому народу Вашей страны сердечные поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Отрадно отметить существующий высокий уровень отношений между Туркменистаном и Азербайджаном, которые постоянно крепнут и развиваются по различным направлениям, включая политическую, торгово-экономическую, социальную, культурно-гуманитарную и другие сферы. Неизменная приверженность наших стран к дальнейшему расширению туркмено-азербайджанского межгосударственного диалога отвечает интересам двух народов", - говорится в послании.

Гурбангулы Бердымухамедов пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья и больших успехов, народу Азербайджана - мира и благополучия.