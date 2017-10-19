Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в семинаре «Построение инновационной экосистемы» (ФОТО)

19 октября 2017 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в четверг начался семинар под названием «Построение инновационной экосистемы».

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, заведующий отделом Администрации Президента по вопросам молодежной политики и спорта, помощник Первого вице-президента Юсуф Мамедалиев, министр образования Микаил Джаббаров, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, заместитель министра экономики Севиндж Гасанова, депутаты Милли Меджлиса, представители госструктур и частного сектора.

Целью проведения семинара является поддержка подготовки плана деятельности по формированию совместной инновационной экосистемы соответствующих государственных и частных структур.

На мероприятии выступили министр образования Микаил Джаббаров, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, заместитель министра экономики Севиндж Гасанова.

На семинаре, который продлится три дня, участники подготовят трехлетний план деятельности по построению инновационной экономики на основе трансформации экосистемы предпринимательства. В рамках семинара будут проведены тренинги и обсуждения на тему венчурного финансирования, образования и культуры предпринимательства, будут организованы панельные обсуждения венчурных инвесторов.

В рамках организованного министерствами образования, экономики, связи и высоких технологий, Национальной академией наук Азербайджана и Бакинским инженерным университетом мероприятия вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с участниками мероприятия.

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