Самед Сеидов: Азербайджан должен очень серьезно проанализировать свои отношения с ПАСЕ

20 октября 2017 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На осенней сессии ПАСЕ азербайджанская делегация на высочайшем уровне защищала интересы страны, но эта сессия прошла для нас нелегко. Об этом глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутат Милли Меджлиса (парламент) Самед Сеидов сказал в пятницу на заседании парламента.

Сеидов отметил, что причина проведения в такой форме этой сессии ПАСЕ связана не только с подготовкой ряда документов, связанных с Азербайджаном. «Несколько дней этой сессии были посвящены Азербайджану. Вопрос, связанный с Азербайджаном, обсуждался не только на самом заседании, но и в комитетах, политических партиях. Для нас абсолютно ясно, как этот вопрос попал в повестку дня. Процессы, идущие в самом Совете Европы указывают на то, что, выбирая мишенью ту или иную страну, СЕ пытается решить свою проблему. Кроме Азербайджана, в мониторинге есть еще 10 стран, однако, вопросы по ним откладываются в сторону, и мишенью выбирается только Азербайджан. К очень большому сожалению, в процессе принятия документов некоторые депутаты, отложив все свои дела, пришли на заседание ПАСЕ, чтобы продемонстрировать свою необъективную позицию по Азербайджану», - сказал он.

Сеидов добавил, что эти нападки на страну связаны с успешной политикой Азербайджана. «Эти силы ведут борьбу с успешной политикой. Мы очень серьезно должны проанализировать свои отношения с ПАСЕ. Если станет очевидно, что в Совете Европы идут неприятные процессы против Азербайджана, то стране необходимо будет продемонстрировать свою решительную позицию», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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