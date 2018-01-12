ЕС надеется на подписание авиационного соглашения с Азербайджаном в этом году

12 января 2018 20:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз (ЕС) надеется на подписание авиационного соглашения с Азербайджаном в текущем году, сказал в пятницу журналистам глава представительства ЕС в стране Кестутис Янкаускас.

"Переговоры по авиационному соглашение практически завершены. Необходимо поставить точку. Надеюсь нам удастся это сделать в январе-феврале этого года", - сказал он.

Очередные обсуждения по авиационному соглашению между ЕС и Азербайджаном пройдут 27-30 января, в рамках визита в страну главы генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (DG MOVE) Хенрика Хололея.

Создание общего авиационного пространства направлено на открытие и интеграцию авиационных рынков, что приведёт к новым возможностям для потребителей и операторов и, самое главное, к высоким стандартам в плане безопасности полётов, а также управления воздушным сообщением.

Создание совместного воздушного пространства является инициативой Европейской комиссии, в соответствии с которой деление воздушного пространства и его управление будут едиными для большинства стран Европы.

(Автор: Ляман Зейналова)

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