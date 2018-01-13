Али Гасанов: Офис ОБСЕ по свободе медиа не должен проявлять тенденциозный подход в отношении Азербайджана (версия 2)

13 января 2018 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Офис ОБСЕ по свободе медиа и солидарные с ним заинтересованные круги должны быть более сбалансированными и объективными в своей позиции и не проявлять тенденциозный подход по отношению к Азербайджану.

Об этом сказал в субботу помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя слова представителя ОБСЕ по вопросам свободы медиа Харлема Дезира о свободе слова и информации, о положении СМИ в Азербайджане, которые были высказаны им в интервью радио "Голос Америки".

По словам Али Гасанова, с сожалением следует отметить, что предвзятые и субъективные претензии ряда внешних кругов и находящихся под их контролем международных НПО и СМИ в связи с состоянием свободы слова и информации в Азербайджане слепо повторяются официальными представителями такой влиятельной международной структуры, как ОБСЕ.

"В Азербайджане обеспечена свобода слова и информации, сформирована регулирующая данную сферу законодательная база, соответствующая международным стандартам, свободно функционируют сотни средств массовой информации, 82 процента населения имеют доступ к интернету. Поэтому выражение озабоченности состоянием свободы медиа в Азербайджане, утверждения о том, что СМИ якобы чинятся препятствия, журналисты подвергаются пыткам, правозащитников арестовывают и существует атмосфера безнаказанности, являются ошибочной позицией, которая полностью противоречит реальной действительности. Вообще, какой бы страны это ни касалось, нельзя искажать суть конкретного факта преступления, вырывать его из контекста, обобщать и преподносить как ограничение свободы слова и печати. Азербайджан - правовая, демократическая страна, где обеспечено верховенство закона. Любой человек, независимо от должности, социального статуса, в том числе лицо, которое нарушает законы, журналистскую этику и нормы, прикрываясь званием представителя прессы, занимается незаконными деяниями, должен нести за это ответственность", - сказал Али Гасанов.

По его словам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на многочисленных встречах с журналистами неоднократно касался значения журналистской ответственности, призывал представителей медиа быть объективными, не превращаться в средство в руках отдельных кругов.

"Это принципиальный вопрос для Азербайджанского государства и общества. В развитых европейских странах в отношении журналистов допускаются невыносимые факты, их деятельность ограничивается, они подвергаются аресту, самыми жесткими методами пресекается право людей на свободное волеизъявление. Однако, к сожалению, подобные факты не привлекают внимания ни международных журналистских организаций, ни ОБСЕ. Учитывая все это, считаю, что Харлем Дезир и солидарные с ним заинтересованные круги должны занимать более сбалансированную и объективную позицию, не допускать тенденциозного подхода в отношении Азербайджана. Азербайджанское государство принимает последовательные меры по дальнейшему развитию свободы слова и информации, а также обеспечению безопасности журналистов, прозрачности и ответственного подхода в медиа, намерено продолжать свои усилия в предстоящий период и выражает готовность к открытому диалогу со всеми международными структурами и местными организациями по данному вопросу", - сказал Али Гасанов.

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