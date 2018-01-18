Цель в совершении трагедии 20 Января заключалась в том, чтобы сломить и уничтожить дух азербайджанского народа - СГБ (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана прошло мероприятие, посвященное 28-й годовщине событий 20 Января – одной из самых трагических страниц азербайджанской истории, образца героизма в борьбе азербайджанского народа за свободу и независимость.

Мероприятие началось с минуты молчания. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Затем был показан видеофильм, посвященный борьбе Азербайджана за независимость, государственной политике общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Выступая на мероприятии, заместитель начальника СГБ генерал-майор Ильгар Мусаев сказал, что цель в совершении трагедии 20 Января заключалась в том, чтобы сломить и уничтожить дух азербайджанского народа, его волю к свободе, его национальное возрождение. Но сделать этого не удалось. Отважные сыны азербайджанского народа, проявив героизм, защитили независимость страны, и это мероприятие является также данью уважения азербайджанского народа к своим героям.

Он напомнил, что сразу же после этих кровавых событий общенациональный лидер Гейдар Алиев 21 января 1990 года вместе со своими детьми пришел в постпредство Азербайджана в Москве, выразил свой резкий протест против этой военной агрессии, и, назвав имена лиц, совершивших это кровавое преступление, решительно потребовал вывода советских войск из Баку. Этим историческим заявлением великий лидер оказал свою поддержку борцам за национальную свободу. После того, как великий лидер Гейдар Алиев по настоянию народа вернулся к руководству страной, были предприняты серьезные шаги по даче оценки событиям 20 Января. Именно благодаря усилиям общенационального лидера была дана политико-правовая оценка трагедии 20 Января. Семьи шехидов были окружены заботой, и социальная защита инвалидов, их пенсионное обеспечение всегда находятся в центре внимания государства. Указом и распоряжением великого лидера гражданам Азербайджана, погибшим во время событий 20 Января, был присвоен статус «Шехид 20 Января», были повышены месячные пособия лиц, ставших инвалидами, и эта работа продолжается по сегодняшний день.

Мусаев отметил, что, успешно продолжая политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева, Президент Ильхам Алиев также поставил в качестве одной из важных задач решение на государственном уровне проблем семей шехидов 20 Января, инвалидов и ветеранов войны. В своей деятельности Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяют большое внимание сохранению и пропаганде национально-духовных ценностей, с заботой относятся к людям, внесшим вклад в восстановление, сохранение и укрепление независимости страны. 19 января 2006 года указом главы государства для семей шехидов 20 Января была учреждена пенсия Президента Азербайджана. Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставляются квартиры, автомобили.

Мусаев подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит большую работу по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Азербайджан демонстрирует в связи с этим большую политическую и дипломатическую волю и решимость. В стране также успешно продолжается деятельность в сфере строительства армии, и наглядным результатом этих работ стали апрельские бои 2016 года, в ходе которых армия страны продемонстрировала свою мощь, дав достойный ответ на вражеские провокации. Азербайджан уже доказал, что под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева способен восстановить военным путем свою территориальную целостность, сказал Мусаев.

На мероприятии также выступили члены семей шехидов, Национальных героев Азербайджана, ветераны Карабахской войны, представители общественных объединений, благотворительных центров и другие лица.

Отметим, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.