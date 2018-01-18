Обнародована дата очередного визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион Южного Кавказа

18 января 2018 22:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят регион Южного Кавказа в начале февраля.

Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, отвечая на запрос Trend о результатах встречи в четверг в польском Кракове.

Мамедъяров отметил, что на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ был выдвинут ряд креативных мыслей в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

"С целью продолжения обсуждения предложенных [креативных] идей сопредседатели посетят регион в начале февраля. В принципе, встреча прошла в позитивно. Общий подход состоит в том, что для достижения прогресса в урегулирования конфликта, и обеспечения мира и стабильности в регионе должны быть продолжены наиболее интенсивные, субстантивные и логичные переговоры», - сказал министр.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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