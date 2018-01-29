Глава МИД Азербайджана встретился с Хенриком Хололеем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с делегацией во главе с гендиректором Европейской комиссии по транспорту и мобильности Хенриком Хололеем, говорится в понедельник в сообщении ведомства.

На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и ЕС, отмечено, что Брюссельский саммит "Восточного партнерства" дал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Было подчеркнуто, что сотрудничество в сфере координации и в области транспорта играет важную роль в сотрудничестве ЕС с Азербайджаном.

Глава МИД Азербайджана проинформировал о превращении Азербайджана в региональный транспортный узел и логистический центр, развитии транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, а также мерах по координации транспортных систем стран региона.



Были отмечены эффективность, временные и скоростные преимущества железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая является важным инфраструктурным компонентом транспортного коридора Восток-Запад, а также поддержка данного проекта со стороны ЕС. Было подчеркнуто, что этот проект, который будет способствовать интеграции транспортных сетей Китая и стран Европейского союза, будет способствовать развитию экономических, торговых отношений и отношений между людьми, региональному развитию и процветанию.

На встрече была затронута важность транспортного коридора Север-Юг с точки зрения интеграции транспортных сетей Индийского океана и Северной Европы.

Также на встрече обсуждалось присоединение Азербайджана к Трансъевропейской транспортной сети и особое место транспортных вопросов в проекте нового соглашения о партнерстве с ЕС, которое обещает новые возможности в области двустороннего сотрудничества.

На встрече стороны обменялись мнениями о шагах, которые будут предприняты по улучшению инфраструктуры железных дорог в соответствие с современными стандартами, обеспечению безопасности дорожного движения, дальнейшему развитию проекта транспортного коридора «Европа — Кавказ — Азия» (TRASEKA).

Также были обсуждены переговоры по соглашению о сотрудничестве в авиационной сфере между ЕС и Азербайджаном.

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