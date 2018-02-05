Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по подготовке госнаград

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ в связи с некоторыми мерами по подготовке государственных наград.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и предоставить главе государства предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом; обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать об этом главу государства; привести в соответствие с этим указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом главу государства; обеспечить финансирование за счет государственного бюджета затрат на подготовку государственных наград; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Управлению делами Президента Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти и проинформировать об этом Кабмин.

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