Президент Ильхам Алиев: Правящая партия «Ени Азербайджан» одержала победу на всех выборах и эти 25 лет - летопись побед (версия 5)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку, в Центре Гейдара Алиева прошел VI съезд Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

На съезде с участием делегатов, представляющих более 700 тысяч членов ПЕА, председатель партии, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил с речью:

«Уважаемые члены Партии «Ени Азербайджан», дорогие друзья.

Сегодня проводится съезд нашей партии. Съезд является знаменательным событием в политико-экономической жизни нашей страны. Потому что Партия «Ени Азербайджан» - ведущая политическая сила в нашей стране. Идеи, политика партии поддерживаются народом. Ряды нашей партии расширяются, у нас более 700 тысяч членов, и очень отрадно, что в партию вступает молодежь. Приток молодежи является одним из основных условий и для дальнейшего развития партии.

В ноябре прошлого года мы отметили 25-летний юбилей партии. За эти 25 лет наша партия прошла успешный и славный путь. Партия «Ени Азербайджан» одержала победу на всех выборах, в которых принимала участие, и эти 25 лет – это летопись побед. Учредительная конференция нашей партии, проведенная под председательством великого лидера Гейдара Алиева в 1992 году в городе Нахчыван, явилась историческим событием, и спустя 25 лет мы наглядно видим это на примере сложившейся в нашей стране ситуации, достигнутых успехов. В то время создание нашей партии стало поворотной точкой. Если бы в то время наша партия не была создана, неизвестно, в каком направлении развивалась бы страна, потому что тогда перед нашей страной стояли очень серьезные проблемы. Можно сказать, Азербайджан, только что обретенная им независимость находились под угрозой. В то время незаконно захвативший в 1992 году власть тандем НФА-Мусават вел страну к пропасти. Экономический спад в Азербайджане, паралич промышленности, политический, экономический, а затем и военный кризис, можно сказать, ставили нашу независимость под сомнение. В такой ситуации азербайджанский народ обратился к своему Лидеру, и создание партии, конечно, сыграло здесь решающую роль. Мы также хорошо помним – члены партии, конечно, знают это, знает и общественность Азербайджана, - что в то время силы, незаконно захватившие власть, не позволили провести в Баку съезд нашей партии. Активисты, патриотически настроенные люди прибыли в Нахчыван, и было провозглашено создание нашей партии под председательством Гейдара Алиева. Спустя несколько месяцев Гейдар Алиев по требованию народа пришел к власти, и наша страна вступила на путь развития. Была прекращена гражданская война, начатая тандемом НФА-Мусават, разоружены незаконные вооруженные формирования, наведен порядок, создана основа для национальной гражданской солидарности, провозглашена идеология азербайджанства, которая сегодня является нашей основной идеологической опорой. Была принята Конституция страны, дан старт серьезным реформам в экономике, политической сфере, Азербайджан смог выйти из международной изоляции, до мирового сообщества была доведена правда о нашей стране. Словом, с 1993 года Азербайджан идет по пути успешного развития, полностью утверждена стабильность, являющаяся главным условием для развития. Потому что без стабильности ни о каком развитии не может быть и речи. Именно в те годы – спустя год после прихода великого лидера к власти был подписан «Контракт века». Это – контракт, играющий исключительную роль для экономики страны как сегодня, так и в предстоящие годы. В сентябре прошлого года в этом величественном Центре Гейдара Алиева, носящем имя великого лидера, было принято решение о продлении контракта до 2050 года. Посмотрите, насколько важное значение имеет этот контракт, ведь он более полувека будет служить азербайджанскому народу.

В Азербайджан стали вкладываться инвестиции, наша страна начала стремительно развиваться. Политика Гейдара Алиева продолжается в Азербайджане и после 2003 года. В 2003 году, накануне президентских выборов, я заявил, что если азербайджанский народ окажет мне доверие, то я буду продолжать политику Гейдара Алиева. Рад, что политика Гейдара Алиева в Азербайджане живет, продолжается, обогащается, и наша страна успешно развивается.

Не хочу подробно говорить о периоде с 2003 года по настоящее время. Я регулярно информирую общественность Азербайджана о проделанной работе и наших планах. Просто хочу сказать, что эти годы были периодом стремительного развития в Азербайджане, и Азербайджан развивался экономическими темпами, не имеющими аналога в мире. Все стоящие перед страной задачи были выполнены, все обещания, данные в 2003 году и в последующие годы, претворены в жизнь.

Сегодня мне хочется поделиться с вами и общественностью Азербайджана мыслями о дельнейших планах, о будущем, о том, что нам предстоит сделать в будущем для превращения Азербайджана в еще более сильное государство.

В связи с внутренней политикой. Политика, проводимая нами в последние годы, полностью оправдала себя, в Азербайджане господствует стабильность. Как я уже отметил, стабильность является основным условием любого развития. Мы видим, что в последние 5-6 лет в различных уголках мира, в нашем регионе происходят очень серьезные, вызывающие беспокойство процессы. Кровавые столкновения, войны, гражданские войны, грубое вмешательство стран в дела друг друга, военные вмешательства – все это происходит на наших глазах. Мы видим, - это наглядно видит и все человечество, - что при нарушении стабильности ни о каком развитии не может быть и речи. Это приносит народам, странам большие беды, трагедии. Дальнейшая судьба стран, находящихся сегодня в разрушенном состоянии и полностью утративших внутреннюю интеграцию, находится под большим вопросом. Поэтому жизнь и панорама недалекой истории свидетельствуют о том, что стабильность является основным фактором. Как должна быть обеспечена стабильность? Только правильной политикой. Политикой, в центре которой находятся народ, граждане страны. Именно такую политику мы проводим. Я неоднократно говорил, еще раз хочу сказать, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана, его проблемы, заботы, благосостояние. Единство между народом и властью является основным фактором, обусловливающим стабильность в Азербайджане, оно есть и с каждым днем укрепляется. Сегодня Азербайджан является одной из самых стабильных стран в мировом масштабе, страной где единство между народом и властью определяет ее успешное развитие. Потому что наша политика поддерживается общественностью, которая видит, что эта политика приводит к реальным, конкретным результатам.

В нашей стране охраняется общественный порядок, очень позитивна криминогенная обстановка, Азербайджан является одной из самых безопасных стран мира. Это хорошо знают граждане Азербайджана, видят приезжающие в нашу страну многочисленные туристы. Безопасность и стабильность – это позитивные факторы, которые отличают нас.

В то же время в нашей стране обеспечиваются и должны обеспечиваться все свободы, это тоже наша политика. В предстоящие годы будут предприняты новые шаги, связанные с демократическим развитием, политические реформы будут продолжены. В последние годы достигнуты прекрасные результаты в этом направлении, это - постоянный процесс. Мы должны постараться приблизиться к стандартам наиболее развитых с демократической точки зрения стран мира, и мы сделаем это. Ситуация и сегодня хорошая, позитивная. Полностью обеспечиваются и будут обеспечиваться все свободы – свобода слова, печати, собраний. Это – наша принципиальна политика. Я абсолютно убежден в том, что если мы хотим превратить Азербайджан в развитую страну, - а мы хотим этого, - то политические и экономические реформы обязательно должны продолжаться параллельно.

В Азербайджане полностью обеспечивается и будет обеспечиваться свобода совести. Азербайджан и впредь будет успешно развиваться как многоконфессиональная, многонациональная страна. Представители всех народов, всех религий в нашей стране и впредь будут жить как одна семья. Это наше большое достояние. Это – одно из основных условий успешного развития нашей страны, главное условие гражданской солидарности, гражданского мира. В Азербайджане никогда не было и не будет никакого противостояния, недопонимания на национальной или религиозной почве. Это – государственная политика, которая полностью поддерживается азербайджанским народом. Представители всех проживающих в Азербайджане народов, всех религий, как достойные граждане, своей работой, своим трудом вносят большой вклад в наше общее развитие.

Я специально коснулся данного вопроса. Это для нас обыденное явление. Мультикультурализм – образ жизни для нас. Но если мы посмотрим на происходящие вокруг события, усиливающиеся факторы, способствующие дискриминации и ксенофобии в Европе, на Ближнем Востоке, в других регионах, то увидим, что наша политика в этой области очень важна не только для нашей страны, но и для всего мира. Неслучайно, сегодня Азербайджан считается образцовой страной в деле пропаганды мультикультуральных идей в мировом масштабе. Неслучайно, именно по нашей инициативе в Азербайджане были проведены многочисленные представительные международные мероприятия на эту тему. «Бакинский процесс», 10-летие которого мы отметим в этом году, сегодня высоко оценивается и поддерживается ООН. Его инициаторами были мы. Хотя наше желание сблизить европейское пространство с мусульманским миром не принесло больших результатов, это, во всяком случае, придает импульс позитивным тенденциям. Мы продолжим свою политику в этом направлении. Повторяю, внутри страны предпринимать какие-либо дополнительные шаги нет необходимости. Но мы продолжим эту почетную миссию в международном масштабе.

Курс, проводимый в связи с нашей внешней политикой, полностью оправдал себя. Сегодня Азербайджан признается международным сообществом как страна, достойная огромной симпатии. Растет число наших друзей, все больше стран поддерживает нас. Достаточно привести только один пример, чтобы доказать это: 155 стран поддержали нашу кандидатуру в члены Совета Безопасности ООН. Это – абсолютное большинство международного сообщества. Мы завоевали эту поддержку своей политикой. Политикой, основанной на международном праве и справедливости. Эти два важных принципа всегда были для нас главными. Мы привержены данным принципам. Эти принципы должны преобладать и в регулировании международных отношений в целом.

Мы и впредь будем играть активную роль на международной арене. Наши отношения со всеми странами построены с условием взаимного уважения и невмешательства в дела друг друга. Мы будем укреплять эти отношения. Наши связи с соседними государствами поднимутся на еще более высокую ступень. Я уверен в этом. Потому что основание говорить это дают экономические и другие проекты, которые мы в настоящее время начали и продолжаем.

Азербайджан является страной, пользующейся огромной поддержкой в мусульманском мире. Организация исламского сотрудничества неоднократно принимала отражающие справедливость резолюции, связанные с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. Несмотря на то, что, к сожалению, невозможно говорить о единстве в мусульманском мире, мы прилагаем усилия и проводим очень активную работу, ведущую к этому единству. Проведение Игр исламской солидарности, объявление «Года исламской солидарности» были очень высоко оценены в мусульманском мире. Считаю, что сегодня Азербайджан успешно выполняет в определенной степени примиренческую, координационную миссию в мусульманском мире. Мы и впредь должны стараться укреплять солидарность, чтобы нелицеприятные тенденции прекратились.

В то же время у нас близкие отношения с европейскими странами. В прошлом году начались переговоры над новым соглашением с Европейским Союзом. Страны-члены Европейского Союза – наши основные торговые партнеры, основные инвесторы. Конечно, наши связи в политической, экономической, энергетической сферах находятся на очень высоком уровне. Это сотрудничество важно и для нас, так как Азербайджан находится на пути, ведущем к модернизации. Мы должны развиваться, должны применять самые передовые стандарты с условием их соответствия нашим национальным ценностям. Мы стоим на очень прочных национальных корнях, и это главное для нас. В то же время мы всегда должны быть открыты миру и ввозить в нашу страну самые передовые технологии.

Сейчас все знают, что Азербайджан занимает принципиальную позицию, проводит независимую политику. Политику, обеспечивающую интересы азербайджанского народа, политику, создающую дополнительные возможности и для многих партнеров.

Мы будем успешно продолжать нашу деятельность в рамках международных организаций. Все влиятельные международные организации поддерживают нашу позицию в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский парламент, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения – все эти ведущие организации приняли резолюции, постановления, поддерживающие нашу позицию в связи с конфликтом. Таким образом, заложены политические основы урегулирования конфликта. Правовые основы и без того имеются. Весь мир считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Ни одна страна не признала и, уверен, никогда не признает это надуманное образование. Исторические основы также укрепляют нашу позицию, так как Нагорный Карабах является нашей исконной, исторической землей. Постановления и резолюции международных организаций укрепляют как правовые, так и политические основы. Наша позиция по урегулированию конфликта превалирует, в особенности, в нынешних условиях. В различных уголках мира, в том числе в Европе, нарастают тенденции сепаратизма. Европа видит, насколько опасной тенденцией является сепаратизм. Мы же столкнулись с агрессивным сепаратизмом. Поэтому подход, процессы, происходящие в мире в связи с конфликтами в целом, еще более упрочили нашу позицию. Неслучайно, резолюция, принятая в ноябре прошлого года на саммите Восточного партнерства Европейского Союза, однозначно поддержала суверенитет, территориальную целостность, независимость стран-членов Восточного партнерства. Могу сказать, что впервые резолюция была принята именно в этой форме. Это стало очередным ударом для Армении, ее очередным поражением и нашей очередной победой. На самом деле это было очередной победой справедливости. Поэтому данные позитивные тенденции будут усиливаться. Просто мы должны и впредь проводить свою политику, и будет проводить. Мы и дальше должны и будем теснить Армению, нам необходимо доводить до мирового сообщества свои реалии.

Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны на основе резолюций Совета Безопасности ООН. Иного пути нет. Мы никогда не позволим, чтобы на нашей земле было создано второе армянское государство. Территориальная целостность нашей страны не является и никогда не будет темой переговоров. Просто мы должны наращивать и наращиваем свои усилия. Уверен, что данный вопрос найдет справедливое решение на основе норм и принципов международного права, и территориальная целостность нашей страны будет восстановлена.

Должен также отметить, что мы не должны забывать и не забываем наши исторические земли. Это должно стать ориентиром для нашей дальнейшей деятельности, так же, как мы и сегодня работаем в данном направлении. Наши исторические земли – Иреванское ханство, Зангезур, Гейча. Об этом должно знать и молодое поколение, и весь мир. Рад, что в связи с этим вопросом – историей наших исконных земель сегодня создаются солидные научные труды, снимаются фильмы, организуются выставки. В предстоящие годы мы должны быть более активными в этом направлении, в различных уголках мира должны проводиться выставки, презентации. Потому что Иреван – наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли. Это - наша политическая и стратегическая цель, и мы должны постепенно приближаться к ней.

Что касается Армении, то сегодня все видят, что эта страна стала заложницей, жертвой своей захватнической политики. Мы изолировали ее, можно сказать, от всех международных проектов, все энергетические и транспортные коммуникации обходят ее, и это сделали мы. Несмотря на то, что это не очень легкий вопрос. К сожалению, проармянские силы в мире, армянское лобби и продавшиеся за армянские деньги некоторые политики постоянно стараются включить Армению в состав инициированных нами проектов. Мы всегда серьезно возражали против этого, реализуемые по нашей инициативе проекты полностью оставили Армению в стороне. Ее обошли проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор, Баку-Тбилиси-Карс. Благодаря нашей политике их обойдет и транспортный коридор Север-Юг. Мы не скрываем этого. Несмотря на то, что некоторые пытаются обвинить нас в том, что мы держим их в изоляции. Да, держим и будем держать. До тех пор, пока наши земли не будут освобождены от оккупации. Эта политика дает результаты. Сейчас никто не вкладывает инвестиции в Армению. Потому что, во-первых, захвативший там власть криминальный, коррупционный, кровожадный режим не позволяет вкладывать инвестиции, и все ранее вложенные деньги, предоставленные в виде пожертвований, похищены данным режимом. С другой стороны, ограниченность рынка и сокращающийся рынок не позволяют серьезному инвестору прийти туда, да и экспортные возможности очень ограничены. Потому что для экспорта нужны дороги, и даже дороги не создают всех условий для привлечения инвестиций. Конечно, в большой степени это сделали именно мы, и будем продолжать данную политику. По их же собственным последним статистическим данным, в прошлом году страну навсегда покинули более 40 тысяч человек, такая тенденция происходит каждый год и будет происходить. Таким образом, там переживается демографический кризис. В результате наших усилий Армения превратилась в политический, экономический, энергетический, транспортный тупик, и дальнейшее развитие этой страны, конечно, очень темное. Мы же будем продолжать нашу политику и, используя все возможности, растущую силу, экономический потенциал, политические возможности, военную мощь, должны решить вопрос, чтобы обеспечить территориальную целостность нашей страны.

Конечно, политика, проводимая нами в военной сфере, полностью оправдала себя. Мы уже много лет проводим эту политику. В связи и с этим вопросом нам порой адресуют претензии - почему Азербайджан вооружается, почему выделяет средства на военное строительство, строительство армии. Но мы, в отличие от Армении, делаем это в пределах своих возможностей, за счет собственных средств, за свой счет. Жизнь показала, какую правильную политику мы проводим. Должен также отметить, что ведущие страны мира тоже постоянно вооружаются, и этот процесс свойственен многим странам. Мы же в последние годы создали мощную армию. Сейчас все международные рейтинги отражают силу нашей армии. Эта сила позволяет нам решить любую задачу. Апрельские бои 2016 года наглядно показали врагу и всему миру, на что способна Азербайджанская армия. Наша славная историческая победа на поле боя, конечно, создает и будет создавать новые возможности для справедливого решения вопроса. В предстоящие годы будет сделано все необходимое для усиления военного потенциала, для строительства армия. У нас широкие экономические возможности. Наши растущие с каждым днем финансовые ресурсы, в первую очередь, будут направлены на решение стоящих перед страной основных задач, и строительство армии является здесь, в данном вопросе, приоритетом.

Мы и дальше будем проводить успешную политику, направленную на улучшение положения вынужденных переселенцев, обеспечение их квартирами, домами. На сегодняшний день домами обеспечены около 270 тысяч переселенцев. В этом году мы обеспечим новыми домами около 20 тысяч, а может, и больше переселенцев. Эта политика будет продолжаться. После освобождения наших земель мы восстановим все разрушенные армянскими вандалами города и села. На примере села Джоджуг Мерджанлы весь мир видит, что мы способны на это, можем сделать это в короткий срок. Весь мир еще раз наглядно видит, что азербайджанский народ, переселенцы живут одной целью. Они мечтают как можно скорее вернуться к родным очагам, этой мечтой живут даже дети,молодежь, родившиеся в семьях переселенцев, никогда не видевшие своей земли. Сегодня часть их уже расселена в Джоджуг Мерджанлы, на земле предков. Это еще раз демонстрирует всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа.

Для осуществления всех наших планов мы должны усилить экономику. В предстоящие годы в этом направлении будут предприняты дополнительные шаги. Могу сказать, что в последние два года были проведены очень серьезные экономические реформы. Они проводились и в предыдущие годы. Но в последние два года были осуществлены более активные и более эффективные реформы. Они позволили нам выйти из тяжелой ситуации, возникшей в результате резкого падения цен на нефть, и мы вышли из нее. Сегодня экономика страны наращивает свои темпы. В предстоящие годы реформы обязательно будут продолжены. Сейчас звучат некоторые вопросы, даже международные эксперты интересуются повлияет ли на проводимые нами реформы то, что сейчас цены на нефть несколько повысились? Может, теперь вы не будете вести их с такой активностью? Это абсолютно не так. Еще раз хочу сказать, что рост цен на нефть просто увеличит наши валютные резервы. Но все правительственные структуры должны работать так, словно у нас нет нефтяного фактора. Потому что мы видим наше дальнейшее экономическое развитие в развитии ненефтяного сектора. Нефтяной сектор просто создаст для нас дополнительные финансовые ресурсы, что, в свою очередь, усиливает и наши политические ресурсы. И это естественно. Устойчивое развитие экономики страны будут определять только следующие факторы – ненефтяной сектор, предпринимательство, реформы, которые проводятся и будут проводиться в управлении. Поэтому основными факторами для нас будут диверсификация экономики, привлечение в Азербайджан прогрессивного международного опыта, использование самых передовых технологий в финансовой, фискальной политике. Могу сказать, что эта политика уже дала результаты. Экономические показатели прошлого года продемонстрировали и доказали, что мы находимся на правильном пути. Наш ненефтяной сектор, ненефтяной сектор экономики вырос на 2,7 процента, ненефтяной сектор в промышленности – на 3,7 процента, сельское хозяйство – на 4,1 процента, валютные резервы – на 4,5 миллиарда долларов. Мне также доложили о результатах января этого года. Хочу сказать и об этом. Это показывает, что, как я говорил в предыдущие месяцы, 2018 год будет годом стремительного развития. Таким образом, в январе валовой внутренний продукт в Азербайджане увеличился на 2 процента, наша ненефтяная экономика – примерно на 4 процента, промышленное производство – на 1,5 процента, промышленное производство в ненефтяном секторе – на 8,7 процента. Инфляция в первом месяце составила 5,5 процента, денежные доходы населения выросли на 11 процентов. То есть, доходы населения вдвое превышают инфляцию. В январе этого года наши валютные резервы увеличились на 2 миллиарда долларов и сегодня составляют 44 миллиарда долларов. Сейчас начало года. Уверен, что 2018 год будет годом стремительного развития и придаст мощный импульс всем последующим годам. В скором времени, в течение одного-двух лет принесут плоды проекты, реализуемые сегодня в сельском хозяйстве, в области промышленности.

В настоящее время мы реализуем гигантские энергетические проекты. Это тоже одна из стоящих перед нами основных задач. Мы должны своевременно сдать Южный газовый коридор, и сделаем это. Все финансовые ресурсы обеспечены и Азербайджаном, и международными банками. Были определенные задержки, но и они устранены. Потому что Южный газовый коридор является проектом, имеющим стратегическое значение как для нас, так и для Европы. Азербайджан успешно выполняет свою лидерскую миссию. Мы успешно реализуем этот исторический проект – газопровод протяженностью 3500 километров, соединяющий 7 стран, континенты, проходящий по морскому дну, через горы. В ближайшее время будет добываться газ по проекту «Шахдениз-2». Должен также сказать, что Южный газовый коридор, то есть газопровод уже обеспечивается газом. Это – исторический проект, являющийся основной ресурсной базой для успешного, устойчивого развития нашей страны.

Как я уже отметил, принято историческое решение о продлении эксплуатации месторождения «Азери-Чираг». Поэтому Азербайджан и впредь будет успешно развиваться в нефтегазовом секторе. Однако, еще раз говорю, это не должно создавать у нас чувство успокоенности в дальнейшей деятельности. Мы должны активно работать, как я уже отметил, это просто дополнительный финансовый и политический ресурс для нас.

Сегодня мы говорим свое слово на международной арене по всем вопросам. Почему? Конечно, благодаря твердой политической воле, смелой политике, но в то же время и благодаря финансовым возможностям. Если бы этих возможностей не было, если бы мы, подобно некоторым странам, зависели от иностранных доноров, попрошайничали, как бедная, нищая Армения, то, конечно, мы не имели возможности проводить независимую политику, или эти возможности были ограниченными. Поэтому экономическая мощь, финансовые ресурсы укрепляют и нашу политическую независимость.

Реализовав в предстоящие годы важные, исторические газотранспортные проекты, Азербайджан – страна, не имеющая выхода к открытым морям, станет одним из транспортных центров в Евразии. Благодаря нашей политике, решительности, правильной внешней политике мы сделаем и это, потому что внешняя политика, в первую очередь, направлена на решение внутренних проблем. Внешняя политика является продолжением внутренней политики. Мы проводим успешную внешнюю политику не только для того, чтобы к нам росли симпатии в мире. Это превращается в реальные дела. Успешная внешняя политика позволяет реализовывать и эти международные проекты, так как для того, чтобы стать транзитной страной, обязательно надо работать с соседями. Без соседей ни одна страна не может стать транзитной. Все эти вопросы взаимосвязаны. У нас очень ясные представления, программы, связанные с дальнейшим развитием, причем, во всех сферах - в области общественных услуг, борьбы с коррупцией, взяточничеством, утверждения справедливости, во всех направлениях. Просто в одном выступлении трудно подробно сказать обо всех направлениях. Однако я уверен, что в предстоящие годы Азербайджан не только сохранит, но и повысит темпы успешного, динамичного развития.

Основная ценность для нас, самое большое наше достояние – это независимость. Мы живем как независимая страна. Основателем нашей независимости является великий лидер Гейдар Алиев. Именно после его прихода к власти Азербайджан, в подлинном смысле слова, вступил на путь независимости.

До 1993 года наша независимость носила условный и половинчатый характер. Зарубежные страны, их представители в Азербайджане давали здесь указания, инструкции властям. Конечно, это была, возможно, одна из самых позорных страниц нашей истории. В той тяжелой ситуации именно смелость, мудрость Гейдара Алиева – в то время у нас еще не было армии, экономики, денег, – его железная воля, любовь, симпатия народа к нему вывели Азербайджан на путь независимости. Мы тоже идем и будем идти этим независимым путем», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Выступившие затем житель освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Огтай Хазиев, председатель Кенгерлинской районной организации ПЕА Севда Гулиева, депутат Mилли Меджлиса Рашад Махмудов, бизнесмен из Гянджи Эльнур Джамалханов, директор Центра Гейдара Алиева города Гусар Нева Абдурахманова, студент Университета AДA Эмиль Асланлы говорили о большой созидательной работе, проводимой в нашей стране под руководством главы государства Ильхама Алиева, достигнутых успехах. В выступлениях было предложено выдвинуть кандидатуру председателя партии Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в стране 11 апреля 2018 года.

Заместитель председателя – исполнительный секретарь ПЕА, заместитель премьер-министра Али Ахмедов представил решение съезда о выдвижении кандидатуры председателя партии Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые пройдут 11 апреля 2018 года.

Решение было единогласно принято.

Председатель ПЕА, глава государства Ильхам Алиев выразил признательность за оказанную ему поддержку.

VI съезд Партии «Ени Азербайджан» завершился исполнением государственного гимна.

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