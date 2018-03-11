Завтра истекает срок представления необходимых для регистрации кандитата в президенты документов в ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завтра истекает срок представления в Центральную избирательную комиссию Азербайджана (ЦИК) избирательных документов, необходимых для регистрации кандидата на предстоящих президентских выборах.

Согласно календарному плану основных действий и мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередных президентских выборов в стране, документы должны были быть представлены в ЦИК с 20 февраля 18:00 по 12 марта 18:00.

Кроме того 12 марта истекает срок создания избирательных пунктов в зарубежных странах для находящихся за границей, а также вставших на консульский учет граждан.

Также завтра истекает срок определения мест для размещения предвыборных агитационных материалов на территории избирательных участков.

Отметим, что 11 апреля 2018 года в Азербайджане будут проведены президентские выборы.

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