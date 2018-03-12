Начались широкомасштабные учения ВС Азербайджана

12 марта 2018 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 12 марта в Азербайджане начались широкомасштабные учения с участием различных видов, родов войск, объединений и соединений Вооруженных сил Азербайджана.

Учения проходят согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым.

К учениям привлечены до 25 000 личного состава военнослужащих, до 250 единиц танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Учения продлятся до 17 марта.

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