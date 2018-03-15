Президент Ильхам Алиев встретился с македонским коллегой (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с Президентом Македонии Георге Ивановым.

Отметив рост международной значимости Глобального Бакинского форума, глава государства подчеркнул важность участия Президента Македонии Георге Иванова в этом мероприятии.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил встречи с Президентом Македонии в Баку и и в рамках различных международных организаций.

Президент Македонии Георге Иванов отметил, что VI Глобальный Бакинский форум организован на высоком уровне и проходит успешно. Он сказал, что это мероприятие вносит большой вклад в расширение сотрудничества, укрепление стабильности, безопасности и взаимопонимания на международной арене.

На встрече состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам сотрудничества в энергетической, фармацевтической и других сферах.

Президент Македонии Георге Иванов пригласил Президента Ильхама Алиева с официальным визитом в свою страну.

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