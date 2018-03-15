Президент Ильхам Алиев вручил орден "Достлуг" главе Ассоциации ELPIDA (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг вручил орден «Достлуг» президенту Ассоциации ELPIDA и Фонда Марианны Вардинояннис, послу доброй воли ЮНЕСКО Марианне Вардинояннис.

Глава государства сказал, что за заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Греции в декабре прошлого года президент Ассоциации ELPIDA, посол доброй воли ЮНЕСКО Марианна Вардинояннис награждена орденом «Достлуг».

Президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Марианны Вардинояннис в поощрении общечеловеческих ценностей и вручил ей орден.

Марианна Вардинояннис сказала, что вручение данной награды вызывает у нее чувство большой гордости. Выразив признательность главе государства за вручение ордена «Достлуг», Вардинояннис отметила, что с большим интересом наблюдает за деятельностью Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой по укреплению международного сотрудничества. Вардинояннис высоко оценила поддержку Мехрибан Алиевой международных проектов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.