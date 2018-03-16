Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с южноамериканскими странами (версия 2)

16 марта 2018 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял председателя Сената Парагвая Фернандо Луго Мендеса.

Председатель Сената Парагвая Фернандо Луго Мендес выразил признательность за приглашение на VI Глобальный Бакинский форум и отметил, что очень рад участию в этом мероприятии. Он подчеркнул, что все большее расширение географии участников мероприятия, участие представителей из различных регионов мира вносят вклад в международное сотрудничество и в то же время становятся хорошей платформой для обсуждения находящихся на повестке актуальных вопросов.

Глава государства отметил важность участия председателя Сената Парагвая Фернандо Луго Мендеса в VI Глобальном Бакинском форуме. Коснувшись международной значимости мероприятия, Президент Ильхам Алиев сказал, что участие в форуме представителей различного уровня важно с точки зрения проведения всесторонних обсуждений по международным вопросам.

Глава государства отметил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Парагваем и другими южноамериканскими странами.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Форум также служит делу расширения межрелигиозного диалога и мультикультурального сотрудничества.

На встрече была особо отмечена роль Азербайджана в укреплении международного сотрудничества, подчеркнуто положительное влияние Азербайджана на уменьшение напряженности в регионе.

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