США проявляют неуважение к посреднической миссии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - депутат

БАКУ /Trend/ - Визит в США Бако Саакяна, представляющего себя «главой» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведение встреч в Конгрессе США показывают, что официальный Вашингтон демонстрирует несправедливость и проявляет неуважение к посреднической миссии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.
Он отметил, что США не являются нейтральным посредником в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
«Сепаратисты приезжают в США с 1992 года. И какую надежду мы можем возлагать на то, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ справедливо решат нагорно-карабахский конфликт?! Безусловно, никакой», - сказал Мамедов.
Депутат подчеркнул, что визит Саакяна в США – наглядный пример двойных стандартов в политике Соединенных Штатов.
Напомним, что ранее в связи с визитом в США Бако Саакяна, представляющегося «президентом» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведением мероприятия, пропагандирующего вымышленный режим, в административном здании Конгресса США посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД.
Послу была передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США,
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)
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