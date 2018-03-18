Азербайджан зарекомендовал себя как экономический и культурный мост между Западом и Востоком - Исмаил Серагельдин (Эксклюзив)

18 марта 2018 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан с его уникальными культурными ценностями, поддержкой мультикультурализма и равноправия независимо от этнической или религиозной принадлежности зарекомендовал себя как культурный и экономический мост между Западом и Востоком.

Об этом Trend сказал директор Александрийской библиотеки Египта, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

"Мы рады видеть выдающийся прогресс, которого достиг Азербайджан за последние 10-15 лет. Это заметно не только по превосходно развивающейся инфраструктуре страны, но и по действительно масштабному развитию сразу нескольких секторов экономики", - сказал Серагельдин.

Говоря о значимости вклада Азербайджана в мировую культуру, он отметил, что Азербайджан подарил миру множество великих личностей, о которых помнят до сих пор.

"Будучи сопредседателем Международного центра Низами Гянджеви, могу сказать, что горжусь сохранением наследия великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, который уже в 12 веке генерировал прогрессивные идеи, актуальные по сегодняшний день и до которых даже в настоящее время дошел не весь мир", - сказал Серагельдин.

Он также добавил, что Глобальный Бакинский форум, который состоялся в Азербайджане в шестой раз, является важным по значимости мероприятием, ставшим символом открытости, сотрудничества, дружбы между народами. Об этом свидетельствует увеличивающееся с каждым годом среди его участников число президентов и премьер-министров из многих стран мира.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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