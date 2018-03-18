Мэтью Брайза: Визит Саакяна в США не повлияет на стратегическое партнерство между Вашингтоном и Баку

18 марта 2018 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит в США Бако Саакяна, представляющегося «главой» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, не повлияет на стратегическое партнерство между Вашингтоном и Баку, сказал Trend в воскресенье экс-посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ Мэтью Брайза.


«Это не первый визит Саакяна в США. Более того, у него нет абсолютно никакого спонсорства от правительства США. Как и в прошлом, у него не предполагается никаких встреч с должностными лицами в правительстве США, кроме, возможно, сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США, и то не на официальном уровне. Таким образом, эти действия Саакяна, что правительство США рассматривает как частный визит, не должно оказать никакого влияния на стратегические отношения между Азербайджаном и США», - сказал Брайза.

Кроме того, по его мнению, возможна его встреча с некоторыми членами Конгресса США, таким как сенатор Роберт Менендез.

«Но Менендез уже много лет находится под следствием ФБР из-за коррупционной деятельности и вскоре предстанет перед судом. Из моего личного опыта я скажу, что он препятствовал утверждению меня в качестве посла в Азербайджане. Он находится под влиянием злобного и ненавистного Армянского национального комитета Америки, чей предыдущий президент является осужденным преступником. Поэтому я не стал бы придавать особое значение каким-либо встречам Саакяна с коррумпированным Менендезом», - добавил Брайза.

Напомним, что ранее в связи с визитом в США Бако Саакяна, представляющегося «президентом» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведением мероприятия, пропагандирующего вымышленный режим, в административном здании Конгресса США посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД.

Послу была передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.


(Автор: Ляман Зейналова)

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