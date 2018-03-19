За президентскими выборами в Азербайджане посредством веб-камер можно будет наблюдать в любой точке мира - ЦИК

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в понедельник началась агитационная кампания кандидатов в президенты, с сегодняшнего дня они будут выходить в эфир Общественного телевидения и радио.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал, выступая сегодня на семинаре-совещании, посвященном роли и задачам СМИ в выборах Президента Азербайджана.

Панахов отметил, что выступление кандидатов в эфире радио будет примерно в 19:00, по телевидению - около 22:00, но время будет уточнено.

Председатель ЦИК сказал, что голосование пройдет почти на 5600 избирательных участках, общее число избирателей - более 5 300 тысяч человек.

"Для обеспечения прозрачности выборов на 1000 избирательных участков установлены веб-камеры. Эти участки выбраны так, что они охватывали все регионы Азербайджана», - сказал Панахов.

Глава ЦИК добавил, что посредством веб-камер в любой точки мира можно будет наблюдать за ходом голосования на этих участках.

Панахов также добавил, что на выборах зарегистрировано достаточное количество международных и местных наблюдателей.

Он отметил, что выборы будет наблюдать и миссия БДИПЧ ОБСЕ.

«Долгосрочная миссия БДИПЧ уже приступила к работе, прибудет краткосрочная наблюдательная миссия в составе 280 человек», - сказал председатель ЦИК.

Глава ЦИК добавил, что на СМИ лежит очень большая ответственность в правильном информировании общественности о процессах, происходящих на выборах. "Посредством СМИ заинтересованные стороны извне пытаются вмешаться во внутренние дела страны. До сегодняшнего дня СМИ не допускали подобных случаев, и верю, что в ходе этих выборов представители СМИ будут чувствовать себя в регионах как представители структуры, служащей народу», - сказал Панахов.

Отметим, что 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Реактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.