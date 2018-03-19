В Азербайджане в связи с президентскими выборами проводится мониторинг СМИ

19 марта 2018 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводится мониторинг СМИ в связи с президентскими выборами, назначенными на 11 апреля.

Об этом в понедельник на семинаре-совещании, посвященном роли и задачам средств массовой информации на президентских выборах в Азербайджане, сказал председатель Совета прессы Афлатун Амашов.

По его словам, в настоящее время проводится мониторинг 15 газет и 10 агентств. Во время мониторинга исследуется степень профессиональной подготовки материалов, связанных с кандидатами.

Амашов сказал, что, как и на предыдущих выборах, в день президентских выборов 11 апреля телефоны Совета прессы будут действовать как «горячая линия». По его словам, в случае возникновения какого-либо вопроса будет установлена связь с Центральной избирательной комиссией и вопрос будет прояснен.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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