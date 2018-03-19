Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане нет никакого источника для внутренних рисков, и мы защищаем и будем защищать себя от внешних рисков

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет никакого источника для внутренних рисков, и мы защищаем и будем защищать себя от внешних рисков. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в понедельник с речью на всенародном веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруз.

Глава государства отметил, что сегодня в различных местах в мире нарушается стабильность, происходят кровавые столкновения, вспыхивают войны, появляются новые риски. "Сегодня основным вопросом повестки в мире являются именно вопросы безопасности. Азербайджан - одна из стран, завоевавших большое уважение в мире своей политикой, проводимой в этом направлении. В стране нет никакого источника для внутренних рисков. И мы защищаем и будем защищать себя от внешних рисков, обеспечивать спокойную жизнь азербайджанского народа», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан с прекрасными результатами встречает Новруз.

«Страна всесторонне развивается. Проводимые созидательные работы укрепляют нашу страну, повышают международный авторитет Азербайджана. Внутренняя ситуация стабильна. Основной гарант этой стабильности - азербайджанский народ. Основной гарант стабильности - единство народа и власти. Работы, проводимые в связи с внутренней политикой, осуществляемые реформы приносят прекрасные результаты. Идущие в мире процессы еще раз показывают, что успешно могут развиваться только стабильные страны. Только в стабильные страны вкладываются иностранные инвестиции, люди живут спокойно, в условиях безопасности», - подчеркнул глава государства.

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