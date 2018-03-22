Демократическая партия Азербайджана выступила против бойкота президентских выборов

22 марта 2018 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До сих пор мы не сталкивались с какими-либо препятствиями или нарушениями закона в процессах, связанных с президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 11 апреля текущего года.

Об этом сказал Trend первый заместитель председателя Демократической партии Азербайджана Хасрат Рустамов.

Рустамов отметил, что осуществляемые до настоящего момента процессы, велись в соответствии с требованиями Избирательного кодекса.

«Считаю, что само правительство также заинтересовано в участии оппозиционных кандидатов на выборах», - сказал Рустамов.

Зампред партии отметил, что он недоволен бойкотом выборов со стороны некоторых оппозиционных партий, подчеркнув, что бойкот выборов не является верным шагом.

«Аргументы некоторых оппозиционных партий не могут служить основанием для отказа от выборов: участие в выборах является обязанностью политической партии, поэтому мы не разделяем их позиции», - сказал Рустамов.

Отметим, что на президентских выборах в Азербайджане, назначенных на 11 апреля, зарегистрированы кандидатуры 8 человек. За президентскими выборами будут следить 115 международных и свыше 42 тысяч местных наблюдателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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