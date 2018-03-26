Под председательством Президента Ильхама Алиева в Барде проходит республиканское совещание по развитию хлопководства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Центре культуры в Барде под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева проходит республиканское совещание по вопросам развития хлопководства.

В фойе Центра культуры представлен фотостенд, посвященный возрождению традиций, связанных с развитием хлопководства в нашей стране, основу которых заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев.

На совещании глава государства выступает со вступительной речью.

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